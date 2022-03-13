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Привласнили 5 квартир та пів
будинку померлих людей: у...

Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:41

Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у...

Пропонуємо до обговорення:
Київською міською прокуратурою та Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої злочинної групи. З-поміж них і два давокати та нотаріус.

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Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у Києві викрили банду адвокатів та нотаріуса
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:41

гм, шо в лиси сдохло, интересно... не поделились, видимо

после Харькова квартиры художников тишь да гладь была
cohan
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