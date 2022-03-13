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Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Київською міською прокуратурою та Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої злочинної групи. З-поміж них і два давокати та нотаріус.
Дивися повний текст Привласнили 5 квартир та пів будинку померлих людей: у Києві викрили банду адвокатів та нотаріуса
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R2
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:41
гм, шо в лиси сдохло, интересно... не поделились, видимо
после Харькова квартиры художников тишь да гладь была
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cohan
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