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У червні населення надавало
перевагу гривневим депозитам...

У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:41

У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 3,2% до 785,165 млрд гривень станом на 1 липня порівняно з даними на 1 червня.

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У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:41

Ага... Під 6% річних при інфляції 30 та зростанні долара до 41...
blackwi
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:11

  blackwi написав:Ага... Під 6% річних при інфляції 30 та зростанні долара до 41...

Також не зовсім розумію які ідіоти зараз "надають перевагу гривневим депозитам".
andrijk777
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