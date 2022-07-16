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Ціни на квартири обвалилися:
що буде далі - прогноз...

Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10

Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди в Україні тісно пов'язаний із ситуацією в економіці.

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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10

Студентов не будет, рабочих будет в 5 раз меньше, вот и рынок жилья. Вся надёжна на 500 тысяч беженцев с востока у которых не будет отопления, но у них не будет денег..
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 01:13

https://www.ostro.org/ua/general/society/news/642601/
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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