Ринок оренди в Україні тісно пов'язаний із ситуацією в економіці.
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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10
Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10
Студентов не будет, рабочих будет в 5 раз меньше, вот и рынок жилья. Вся надёжна на 500 тысяч беженцев с востока у которых не будет отопления, но у них не будет денег..
Додано: Пон 25 лип, 2022 01:13
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