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Ціни на квартири обвалилися:
що буде далі - прогноз...

Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10

Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди в Україні тісно пов'язаний із ситуацією в економіці.

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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10

Студентов не будет, рабочих будет в 5 раз меньше, вот и рынок жилья. Вся надёжна на 500 тысяч беженцев с востока у которых не будет отопления, но у них не будет денег..
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 01:13

https://www.ostro.org/ua/general/society/news/642601/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:49

  straponesa написав:Студентов не будет, рабочих будет в 5 раз меньше, вот и рынок жилья. Вся надёжна на 500 тысяч беженцев с востока у которых не будет отопления, но у них не будет денег..

У них есть тело,две почки в конце концов.В январе Зеленский подписал закон об оплате трансплантаций и согласии на донорство.Выхода нет только из гроба
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:40

А как же... Ринок нерухомості в столиці поступово відновлюється. З’являється попит але на формування цін впливають ряд факторів. Основні — інфляція та ріст курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30%. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.
Такими є результати дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за червень 2022 року, яке провели аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua.
21.07.2022, 20:00 — Нерухомість
blackwi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:04

Re: Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...

Вы еще увидите как квартиры будут сдавать только для того, чтобы квартиранты заплатили хотя бы за ЖКХ.
Про заработать на аренде, можно будет и не мечтать.
Хотя бы ЖКХ отбить.

Очень улыбает - оформляти договори та сплачувати податки.
С чего сплачивать, с копеек?
До войны сдавал по 265 долл, сейчас 140 долл.
Предвижу массовую распродажу. Чем выше курс доллара, тем ниже стоимость недвиги в долларах.
p_a_l
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