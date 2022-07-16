Ринок оренди в Україні тісно пов'язаний із ситуацією в економіці.
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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10
Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
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Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів
Додано: Нед 24 лип, 2022 23:10
Студентов не будет, рабочих будет в 5 раз меньше, вот и рынок жилья. Вся надёжна на 500 тысяч беженцев с востока у которых не будет отопления, но у них не будет денег..
Додано: Пон 25 лип, 2022 01:13
Додано: Пон 25 лип, 2022 07:49
У них есть тело,две почки в конце концов.В январе Зеленский подписал закон об оплате трансплантаций и согласии на донорство.Выхода нет только из гроба
Додано: Пон 25 лип, 2022 08:40
А как же... Ринок нерухомості в столиці поступово відновлюється. З’являється попит але на формування цін впливають ряд факторів. Основні — інфляція та ріст курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30%. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.
Такими є результати дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за червень 2022 року, яке провели аналітики порталу пошуку нерухомості Address.ua.
21.07.2022, 20:00 — Нерухомість
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:04
Re: Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
Вы еще увидите как квартиры будут сдавать только для того, чтобы квартиранты заплатили хотя бы за ЖКХ.
Про заработать на аренде, можно будет и не мечтать.
Хотя бы ЖКХ отбить.
Очень улыбает - оформляти договори та сплачувати податки.
С чего сплачивать, с копеек?
До войны сдавал по 265 долл, сейчас 140 долл.
Предвижу массовую распродажу. Чем выше курс доллара, тем ниже стоимость недвиги в долларах.
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