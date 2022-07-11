Мобілізовані працівники в Україні на час призову втрачають гарантію збереження середнього заробітку, оскільки це велике навантаження на бізнес.
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У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим середнього заробітку
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:51
У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим...
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У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим середнього заробітку
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:52
А можливо вони пояснять, чому разом с середнім заробітком їм заодно взагалі скасували право на відпустку?
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