Зрівнявши офіційний і ринковий курс, НБУ нарешті зробив так, що цей напрямок «легкого заробітку» вже не діє.
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«Картковий туризм» вмер
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52
«Картковий туризм» вмер
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«Картковий туризм» вмер
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52
что мешало, что мешало... детский сад! свои "уважаемые люди" не все еще поменяли, потому и держали до последнего! как только свои поменяли свои сотни миллионов гривен, так сразу и дали отмашку. Это как первые дни войны - вывозили через границу до 100тыс долларов налички на человека, хотя можно было закрыть эту лафу в первый же день!
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