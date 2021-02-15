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«Картковий туризм» вмер

«Картковий туризм» вмер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52

«Картковий туризм» вмер

Пропонуємо до обговорення:
Зрівнявши офіційний і ринковий курс, НБУ нарешті зробив так, що цей напрямок «легкого заробітку» вже не діє.

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«Картковий туризм» вмер
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52

что мешало, что мешало... детский сад! свои "уважаемые люди" не все еще поменяли, потому и держали до последнего! как только свои поменяли свои сотни миллионов гривен, так сразу и дали отмашку. Это как первые дни войны - вывозили через границу до 100тыс долларов налички на человека, хотя можно было закрыть эту лафу в первый же день!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:25

  Watcher написав:что мешало, что мешало... детский сад! свои "уважаемые люди" не все еще поменяли, потому и держали до последнего! как только свои поменяли свои сотни миллионов гривен, так сразу и дали отмашку. Это как первые дни войны - вывозили через границу до 100тыс долларов налички на человека, хотя можно было закрыть эту лафу в первый же день!


(не) уважаємі мільйонами вивозили (див братків наприклад)
і тд і тп
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:10

Re: «Картковий туризм» вмер

Амінь
AG_
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:18

  Watcher написав:что мешало, что мешало... детский сад! свои "уважаемые люди" не все еще поменяли, потому и держали до последнего! как только свои поменяли свои сотни миллионов гривен, так сразу и дали отмашку. Это как первые дни войны - вывозили через границу до 100тыс долларов налички на человека, хотя можно было закрыть эту лафу в первый же день!

я тоже помню был шокирован таким распоряжением.Это же дичайшее корупцеонное решение кабмина на тот момент.
Зачем разрешать вывозить миллионы.Если они боятся пусть с ними сидят на западной Украине.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:20

  greenozon написав:
  Watcher написав:что мешало, что мешало... детский сад! свои "уважаемые люди" не все еще поменяли, потому и держали до последнего! как только свои поменяли свои сотни миллионов гривен, так сразу и дали отмашку. Это как первые дни войны - вывозили через границу до 100тыс долларов налички на человека, хотя можно было закрыть эту лафу в первый же день!


(не) уважаємі мільйонами вивозили (див братків наприклад)
і тд і тп

братков суркисов просто слили так как их кошмарят на бизнес.
там без братков карусели были что глаза на лоб полезут у пенсионера с пенсией 50 евро
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26

Re: «Картковий туризм» вмер

та нифига он не умер, картковий туризм. Гоняют еще, правда без былого огонька.
Потихоньку круть-вертьщики от скуки переходят на грузинские лари и ганские сади, и перепродают друг другу эту херь, которая работает раз в год в течение часа-двух, по 100 - 200 - у кого сколько совести хватит баксов :mrgreen:
п.с. ... а потом удивляются что их карты банят. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:14

Re: «Картковий туризм» вмер

Благодаря черному рынку, туризм не пропал. Доход стал меньше, конечно
Andrey2512
 
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Умер также как и укрбизнес
p_a_l
 
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