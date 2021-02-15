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«Картковий туризм» вмер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:43
то уже нова різниця виникла між 36,6 і 40
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ScaryBee
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