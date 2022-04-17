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Український газ: на Полтавщині
відновили свердловину,...

Український газ: на Полтавщині відновили свердловину,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:00

Український газ: на Полтавщині відновили свердловину,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" в Telegram.

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Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу
R2
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Десь в 2010 році, як водій далекобійник, завантажував свердла для буріння до Шотландії. Начальник буріння, а було це в районі Старого Самбора, розповів що це найглибша газова свердловина у східній Європі і тиск газу такий великий, що редуктор потрібен особливий. На той момент свердловину було законсервовано 40м. бетонним корком. От цікаво, яка доля її зараз...
anko
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