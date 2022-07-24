RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця року ціни на житло в
Україні можуть знизитись...

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:57

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначили аналітики UTG, нині на ринок впливають дві протилежні тенденції.

Дивися повний текст
До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98182
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:57

Оптімісти аднака...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1 ... 15, 16, 17
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
163 18791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 11:52
Scholar
Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень:...
R2 » Чет 28 лип, 2022 10:42
1 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лип, 2022 10:42
ruslan42212
Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз...
R2 » Нед 24 лип, 2022 23:10
6 1156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 09:16
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.