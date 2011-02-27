FinTech написав:
В Раде все бесплатно было месяц назад.
Правда через пару дней после входа в банк пришло смс об изменении депозитного тарифа на какой-то Реформ и теперь через 30 дней за неактивность списание 300грн, т.е. на счету держать ничего нельзя, дабы не обнулилось.
Если еще перед окончанием депо введут комис на снятие, как в свое время сделал Укр.капитал, то будет настоящая зРада 😆
В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс?