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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 798799800801
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:00

  FinTech написав:
  Kostya777 написав:И в Рада банке тоже за открытие счета плата взимается, по моему 50грн

В Раде все бесплатно было месяц назад.
Правда через пару дней после входа в банк пришло смс об изменении депозитного тарифа на какой-то Реформ и теперь через 30 дней за неактивность списание 300грн, т.е. на счету держать ничего нельзя, дабы не обнулилось.
Если еще перед окончанием депо введут комис на снятие, как в свое время сделал Укр.капитал, то будет настоящая зРада 😆

В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 01:07

  Alien написав:В мене вже є в раді депо що позакінчувались - коміс не ввели - суми успішно знялись без комісу. Ви ж не думаєте що у раді хтось відслідковує конкретно ваші депо щоб ввести коміс? ;)

Озвучили бы сразу, что бесплатное открытие мол с таким-то пакетом - а то краска на договоре еще не успела высохнуть, как прилетели изменения, и тут невольно начали "терзать смутные сомнения"😁
Просто осталось двоякое ощущение.
Возможно просто так совпало, а мож и тенденция есть, кто знает.
Но конечно же будем надеяться на лучшее!

В Укр.капитале тож обещали бесплатное снятие, несколько раз переспрашивал даже в ОБ, а потом как будь-то специально, ввели комис 0.5% на депо, открытые в авг-сент и уже с окт отменили его же, прям все просто в аккурат под меня 🤣
FinTech
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  #<1 ... 798799800801
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