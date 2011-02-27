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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:59

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Депозит на 3 місяці.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:26

  Алексей77 написав: в Райфе доллар

40.64
с самого утра минут сорок было даже чуть ниже, но...
разве это "социальная"цена??
даже в Жлобусе дешевле (хоть и с нюансом)
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