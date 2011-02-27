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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:24

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  cryptominer написав:потому что в райф надо норм доки заносить и все буедт масле и синими эмиссионными) конечно если говорить что работаешь валютчиком на Анголенко произойдет тоже что вы описали
Если в анкете указать з.плата 20 тыс. и работник Запорожвони, то будет то что вы описали))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Что в таблице за ТАСофлайн висит по 39.05 +0.8% ??? Позвонил на горячую линию-говорят нет такого курса и впомине...41.30 и 41.35 для Онлай и Офлайн. То что такое??Может кто объяснить?
osafly
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