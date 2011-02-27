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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:35
andriy_z написав:
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
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osafly
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Додано: Сер 17 лип, 2024 08:26
osafly написав: andriy_z написав:
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.
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Zochan
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:36
Zochan написав: osafly написав: andriy_z написав:
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Е-мое... "слона то я и не заметил" Спасибо за пояснение. А нахрена ж тогда эта таблица вообще нужна в таком неформатированном виде?? Привык что курс покупки-там все ОК,обновляется сразу...А тут
Тому що "клуб" вже втратив свою актуальність.
Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
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sens
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Додано: Пон 05 сер, 2024 16:04
sens написав:
Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!
Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:18
Успіх написав: sens написав:
Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!
Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁
і яка реальна річна дохідність, якщо ще взяти до уваги "відтягування кінця" на +3 місяця з конвертом під. 0.01%? 1% в нікомунепотрібних, чи 1.25%?
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flyman
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:51
flyman написав: Успіх написав: sens написав:
Зовсім ні у кого достатньо ресурсів для розміщення заощаджень
Отож!
Тому я з червня - знову став почесним гостем клубу200К!
Правда, липень - пропустив...
Але цього місяця починають завершуватись "жирні" гривнедепо, тож двері в клуб200К буду відкривати ногою!😁😁😁
і яка реальна річна дохідність, якщо ще взяти до уваги "відтягування кінця" на +3 місяця з конвертом під. 0.01%? 1% в нікомунепотрібних, чи 1.25%?
Та я ці копійки - не рахую))
Тут, аби курс протримався і в мінус не шуганути
Бо загалом - треба розділити і зрозуміти:
1. Або - купувати доляр на всі "зайві" і сидіти в долярі/на зеленому паркані - і це буде "велике добро для укр-економіки і загалом для України?
Тоді я все переводжу в доляр і кажу всім, який я молодець - всіма своїми заощадженнями допомагаю нашій Ненці!
2. Або - гривнедепо - це "велике добро для укр-економіки..."
Але!!!
Але я тоді не розумію, чому "заохочення" держава дає аж 1-2% і то, "якщо пощастить"?
Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:41
Успіх написав:
Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:53
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...
Зато ещё помнят про 2019й? Или даже 2023й?
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moveton
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:45
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...
Коли потрібно пояснювати , то не потрібно пояснювати.
Нічого там спільного з підтримкою укр.економіки нема.
Хто заради економіки, той не каже «хоч би встигнути восени відкупитись з профітом».
Заробляти на %% по депозитам , в цьому поганого нічого нема
Погане - це безсовісно лицемірити.
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Hotab
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