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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30

  Hotab написав:МТБ

З ними дистанційно можливо почати роботу?
про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ або просто у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl )
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:26

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Ехххххххх... - а колись на цій гілці вирувало життя!!!😄😄😄
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:36

  Успіх написав:Ехххххххх... - а колись на цій гілці вирувало життя!!!😄😄😄

Нащо чекати 3 місяці коли можна зробити онлайн на меншу суму, хіба що у вас депозит умовно безстроковий - будете чекати на демобілізацію
sens
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