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Фурса про курс: 40 –
супероптимістична цифра

Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:01

Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра

Пропонуємо до обговорення:
Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital пояснив, що відбувається з гривнею.

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Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:01

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