Заступник директора з питань торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital пояснив, що відбувається з гривнею.
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Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:01
Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
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Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
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