Про це йдеться в повідомленні НБУ.
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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:27
Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
Пропонуємо до обговорення:
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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:28
интересно, те которые вместо 41,20 ставят 40,12 такими вытянутыми шрифтами тоже относятся?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:33
русская демократия и к нам пришла
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:44
Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..
Следующий этап...
Кассиры в обменках будут обязаны показывать курс только из-под полы или сообщать о нем клиенту тихим шепотом.
Вывески "обмен валют" также следует заменить на что-то менее смущающее нервного пересичного. Например: на "Сортировка мусора" или "Мобилизационный пункт".
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