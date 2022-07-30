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Китай припинив інвестиції в рф в рамках центральної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції Китаю у росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.
Дивися повний текст Китай припинив інвестиції в рф в рамках центральної програми Сі Цзіньпіна
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:11
Тому що Китай це підприємці та будівники. Які також не дуже хочуть мати справу з россіськими фашистами.
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keltar
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