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В Україні викрили фальшивомонетників,
які підробляли...

В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:28

В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників, які підробляли гроші та збували наркотики поштою.

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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:28

Рубли ?
А зачем , если они не ходят у нас ?
Статья точно свежая, на многогодичной давности ? ))
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:33

на печать гривны тратиться не стали - плохой знак.
tramlin
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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