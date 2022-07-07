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Нафтогаз зробив нову
пропозицію кредиторам

Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:48

Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз направив власникам єврооблігацій повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки.

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Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:48

от которого не смогут отказаться
cohan
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