Нафтогаз направив власникам єврооблігацій повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки.
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Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:48
Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
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Дивися повний текст
Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
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