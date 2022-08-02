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В Україні майже повністю відновлюється робота фондового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:46
Пропонуємо до обговорення:
З 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені з початком великої війни.
Дивися повний текст В Україні майже повністю відновлюється робота фондового ринку
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:46
Из статьи совершенно не ясно, можно ли будет покупать акции и индексы через Mono Invest (
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