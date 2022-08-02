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Оренда квартир в Україні стане
популярнішою за купівлю...

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:37

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудови.

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Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:37

Мабуть у арендодавців справи дуже кепські що такі статті пишуть.
Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.
blackwi
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:14

  blackwi написав:Ціни на аренду йдуть донизу і підняти їх важко.

Ну да. Но на покупку они уже вниз пришли. Про это, собственно, и новость...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:23

Re: Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю..

Я давно говорил, что покупать жилье это глупость, то кидаешь якорь, который не даст тебе возможность оперативно менять место работы. Одно дело когда денег девать некуда, другое - ипотека на много лет.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:39

Кому выгоднее, а кому и невыгоднее (арендодателям?)
Ромасик
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