Інвестиції в нерухомість втратили свою ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців.
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Покупці зникли з ринку нерухомості
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:41
Покупці зникли з ринку нерухомості
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Покупці зникли з ринку нерухомості
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:50
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