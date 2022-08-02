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На які виплати може розраховувати
військовий під час...

На які виплати може розраховувати військовий під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:47

На які виплати може розраховувати військовий під час...

Пропонуємо до обговорення:
Наші захисники та захисниці продовжують протистояти ворогові, що змушує його зазнавати втрат. Але буває так, що вони самі отримують поранення, після яких потрібно відновлюватись. У цьому випадку військові можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.

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На які виплати може розраховувати військовий під час лікування чи реабілітації
R2
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