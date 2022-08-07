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Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 сер, 2022 08:20
Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 8 серпня, почало діяти рішення № 1053 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яким скасовано майже всі введені з 24 лютого обмеження на роботу на ринку капіталів та товарних ринків.
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R2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:20
Такие мелочи. Главное с табло курс убрать.
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blackwi
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