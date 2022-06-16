Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.
Дивися повний текст
НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31
НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
|