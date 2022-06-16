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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.
Дивися повний текст НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
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R2
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31
Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?
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wild2006
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49
wild2006 написав:
Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?
А вы против предложения НБУ? Если доллары не будет никто покупать, то их стоимости снизится. А если еще и во всем мире откажутся от долларов - то ему вообще хана
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Евгений Н.
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BIGor
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