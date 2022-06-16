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НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.

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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31

Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49

  wild2006 написав:Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?

А вы против предложения НБУ? Если доллары не будет никто покупать, то их стоимости снизится. А если еще и во всем мире откажутся от долларов - то ему вообще хана
Евгений Н.
 
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