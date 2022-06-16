Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.
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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
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Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31
НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:31
Колуны. При валящейся экономике, стремительному обесценению гривны они рекомендуют депозиты в гривне. Это как перед мчащимся на тебя поезде собирать мелочь на рельсах... Все более-менее умные люди сидят в валюте давно как минимум. Как максимум пытаются вывести деньги из страны в надежные юрисдикции.
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:27
Сразу видно написал чел. с образованием 3 класса онлайн, с мозгом как и у Рожковой.Как их родные не покупать, или нам за гривну продают импорт, техника, запчасти, продукты, даже с раши щас гречку возят наверно за гривну
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:06
Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
гречку
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:48
Рожкова с Гонтаревой уже раз ободрали людей а теперь резко забеспокоились о их благосостоянии.Остальной ее бред даже нет смысла комментировать.
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:02
Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
Смешно, какие же лицемеры. Находим декларацию Рожкова Катерина Вікторівна 2019, Щорічна
Смотрим (сейчас зебобики закрыли доступ, но Гай Фокс помнит все)
Готівкові кошти
260000 Валюта: USD
25000 Валюта: EUR.
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