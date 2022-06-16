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НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.

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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як зберегти гроші
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:31

Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:49

  wild2006 написав:Призываю не воевать, а решать все миром. Чего уж там?

А вы против предложения НБУ? Если доллары не будет никто покупать, то их стоимости снизится. А если еще и во всем мире откажутся от долларов - то ему вообще хана
Евгений Н.
 
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Колуны. При валящейся экономике, стремительному обесценению гривны они рекомендуют депозиты в гривне. Это как перед мчащимся на тебя поезде собирать мелочь на рельсах... Все более-менее умные люди сидят в валюте давно как минимум. Как максимум пытаются вывести деньги из страны в надежные юрисдикции.
Viadrina2008
 
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Цікаве інтерв'ю
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:06

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

дорогие импортные товары долгосрочного использования

гречку
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:48

Рожкова с Гонтаревой уже раз ободрали людей а теперь резко забеспокоились о их благосостоянии.Остальной ее бред даже нет смысла комментировать.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:02

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.
Про це в інтерв’ю «Главкому» сказала перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Смешно, какие же лицемеры. Находим декларацию Рожкова Катерина Вікторівна 2019, Щорічна
https://declarations.com.ua/declaration ... a4d5dfc54d
Смотрим (сейчас зебобики закрыли доступ, но Гай Фокс помнит все)
Готівкові кошти
260000 Валюта: USD
25000 Валюта: EUR.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:51

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України закликає громадян не скуповувати валюту і дав поради, як вберегти гривневі заощадження від знецінення.



Да мы подельницу рожковой еще помним хорошо:

"Никаких экономических предпосылок для курса 13-13,5 грн/долл нет. Это все панические настроения...
Все, кто скупает валюту по высокому курсу и на теневом рынке, скоро пожалеют об этом"

август 2014 года, ровно 8 лет назад

8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:40

Кауфман протолкнул эту даму в НБУ. Сам же Кауфман обанкротил три банка (Михайловский, Финбанк( она там работала) и Платинум
seamen0706
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