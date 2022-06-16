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НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:20

  Ой+ написав:
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ, СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Про свої заробітки під час війни розповів лаконічно: більше, ніж раніше. А “раніше” для нього – це близько 300 тисяч гривень на місяць.

І хто тепер барига, що наживається на війні?

Кого он там шокировал? -- это же он не про гос-ЗП -- про заработки от блогерства -- а они всю жизнь в деньгах (а не в фантиках) были. Вот и выросли его доходы -- по независимым от него причинам -- до 400 (или уже 401?) тисяч гривень на місяць...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:11

А може мадам Рожкова перестане разом з НБУ друкувати надлишкову гривню як навіжені ?!та створювати тим самим стрибки інфляції ?!!
peresichnij2022
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:45

Вкладайтесь в ЗСУ. Це безпрограшні вклади
avrelena
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:58

Ті, хто зараз купить по 40, сильно пошкодує, як і ті, хто купив по 29-33-35.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:14

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

В бюджете страны каждый месяц минус 5 миллиардов долларов. Интересно краску и бумагу чтобы печатать гривну жд составами возят?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:16

alex lem Фізично гривні не так багато друкують, переважно 0 на рахунках.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:22

rapyd777 я досі шкодую, що перші свої $ закупив по 5,50-6,00 в жовтні 2008
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:22

  rapyd777 написав:Ті, хто зараз купить по 40, сильно пошкодує, як і ті, хто купив по 29-33-35.


порекомендуйте мне ваши таблетки! :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:25

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Хочуть українців відучити від звички купувати $ - тоді треба переходити в єврозону і робити національною валютою Євро.
Дюрі-бачі
 
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