В оновленні банківського застосунку monobank з’явилася можливість аналізувати вашу загальну фінансову активність.
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monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:29
monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати...
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Дивися повний текст
monobank запускає нову функцію, що допоможе контролювати фінанси
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:29
Монобанк - вы лучшие в Украине! Все остальные просто вымирающие мамонты
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