RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обмінники обкладуть
новим податком

Обмінники обкладуть новим податком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Обмінники обкладуть новим податком

Пропонуємо до обговорення:
У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Дивися повний текст
Обмінники обкладуть новим податком
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98256
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Гетманцев уже не знает как матрасы вытрусить,старается из последних сил.
Konst1988
 
Повідомлень: 30
З нами з: 07.05.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:53

Привіт "міняли"! я так розумію Гетманцев хоче збільшити свою долю прибутку від роботи тіньових обмінників, судячи з його ініціатив. Причому, на пару з головою НБУ Шевченко. Іншого розуміння таких ініціатив не маю. Адже авансові платежі - це не про додатковий дохід до бюджету, а про збільшення таких надходжень на певний проміжок часу. А також авансові платежі - це про можливі відшкодування надлишково перерахованих до бюджету з того ж самого бюджету. А де потім будете брати кошти на відшкодування?! Ініціатива прибрати інфо про курси мала б знизити попит на валюту (з логіки, озвученої НБУ), а це означає, що обсяг операцій обмінників має знизитись, відповідно і сума очікуваного прибутку... Так про що ці ініціативи, як не про лобіювання інтересів "мінял", які взагалі нічого до бюджету не сплачують?!
skuchnii_stepler
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:11

чудово
ScaryBee
 
Повідомлень: 159
З нами з: 27.06.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:14

кто застал времена покупать у.е в туалетах на базаре будем :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bogatko1459 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися...
R2 » П'ят 01 лип, 2022 13:52
3 445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 20:51
filipueva656
Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
R2 » Нед 12 чер, 2022 11:25
2 447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 08:32
8_8_8_ua
Тисячу гривень за вакцинацію не обкладатимуть податком...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 20:16
1 445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 20:17
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (283)
11.08.2022 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.