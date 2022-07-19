Угорський лоукостер WizzAir пропонує українцям нову порцію 100 тисяч безкоштовних квитків Європою.
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WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:21
WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних...
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WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:52
Re: WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних...
Выбираете на сайте любой рейс на любую дату, и любуетесь лаконичной надписью "SOLD OUT"
Всем спасибо, все свободны.
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