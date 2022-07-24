Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив про перегляд усіх видатків
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Додано: Пон 15 сер, 2022 10:48
Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив...
Пропонуємо до обговорення:
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Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив про перегляд усіх видатків
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:48
Зарплату депутанам надо снизить до минималки и будет всем счастье.А то пенсия 50 долларов уже минимальная,а депутаны с..ки себе зарплаты поднимают.ПОЗОР!!!
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