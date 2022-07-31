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Рейтинг міст, де комфортно
жити на 1000 доларів

Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Через стрімке зростання цін у світі все більше людей намагаються переглянути свій бюджет та скоротити певні статті витрат. Дехто навіть замислюється над тим аби переїхати у більше дешеві частини світу.

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Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

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