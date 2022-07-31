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Рейтинг міст, де комфортно жити на 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Через стрімке зростання цін у світі все більше людей намагаються переглянути свій бюджет та скоротити певні статті витрат. Дехто навіть замислюється над тим аби переїхати у більше дешеві частини світу.
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R2
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51
Ця інформація лише для вільних людей
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Сергей69
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:00
За 1000$ і в Україні жити дуже комфортно.
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andrijk777
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Додано: Сер 17 сер, 2022 11:07
Да на 1000 долларов в любом городе Украины жить можно, у нас люди на меньше живут.
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andrejgubal965
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Додано: Сер 17 сер, 2022 11:29
было бы не лишним озвучить определение "комфортной жизни", что оно в себя включает
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