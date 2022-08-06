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Ринок оренди квартир у Києві
відновився до довоєнного...

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 100%, якщо порівнюваті з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Кількість шукачів становила 90% довоєнного рівня.

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Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50

медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепились на отметке 9000 грн. К концу февраля она составляла 13 000 грн в месяц;

ВАУ ВАУ!!!
cohan
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