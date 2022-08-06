RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок оренди квартир у Києві
відновився до довоєнного...

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50

Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 100%, якщо порівнюваті з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Кількість шукачів становила 90% довоєнного рівня.

Дивися повний текст
Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50

медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепились на отметке 9000 грн. К концу февраля она составляла 13 000 грн в месяц;

ВАУ ВАУ!!!
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4378
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:32

Єто хотелок со слов т.н. риєлтеров.
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:00

Так все и есть! Авторы статьи - молодцы, так держать!
До войны нашу однушку сдавали за 14, сейчас сдаём за 10.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:08

  priem_metalla86 написав:Так все и есть! Авторы статьи - молодцы, так держать!
До войны нашу однушку сдавали за 14, сейчас сдаём за 10.

а если в долларах-падение в два раза :roll:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:12

я вижу падение 30%-40%
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14416
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві митники викрили оборудку із ввезення 86 тонн...
R2 » Вів 09 сер, 2022 15:12
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 15:12
cohan
Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...
R2 » Нед 07 сер, 2022 08:37
4 592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 13:39
Ромасик
Ринок праці зростає досить динамічно: хто найбільш...
R2 » П'ят 05 сер, 2022 09:48
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 00:19
5_10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3497)
16.08.2022 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.