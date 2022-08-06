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Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 15 серпня кількість шукачів квартир в оренду відновилась на 100%, якщо порівнюваті з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Кількість шукачів становила 90% довоєнного рівня.
Дивися повний текст Ринок оренди квартир у Києві відновився до довоєнного рівня - що з цінами
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R2
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:50
медиана цены за аренду однокомнатной квартиры закрепились на отметке 9000 грн. К концу февраля она составляла 13 000 грн в месяц;
ВАУ ВАУ!!!
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cohan
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:32
Єто хотелок со слов т.н. риєлтеров.
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blackwi
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:00
Так все и есть! Авторы статьи - молодцы, так держать!
До войны нашу однушку сдавали за 14, сейчас сдаём за 10.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:08
priem_metalla86 написав:
Так все и есть! Авторы статьи - молодцы, так держать!
До войны нашу однушку сдавали за 14, сейчас сдаём за 10.
а если в долларах-падение в два раза
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:12
я вижу падение 30%-40%
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vitaliian
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