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Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 17 сер, 2022 19:21
Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту
Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.
Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.
Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.
Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 сер, 2022 19:36
Andrey2512 написав:Програма "Доступна іпотека", яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту
Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.
Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.
Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.
Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
Як вважаєте, варто в цю тему влазити військовому? 3% - не багато, начебто
3%, як я розумію, це не ставка в договорі, а результуюча ставка для позичальника після компенсації частини відсотків з бюджету.
Отже, реально договір буде під реальний, куди більший відсоток. І щоразу оце "небагато" залежатиме, чи буде вчасно перерахована компенсація з бюджету, щороку - від того, чи закладуть в бюджет достатньо коштів на це, і так багато років.
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:43
Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Ну, не всі ж фінансово грамотні))
Але, думаю що після війни/нашої перемоги - багато військових і родичі загиблих військових таки спробують встрягати в цю іпотеку🤔
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Додано: Нед 11 вер, 2022 11:02
Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Я так розумію тіло кредиту за пару років перетвориться в ціну бв ланоса.
Ще і вікно для спекулів лишили
Зазначається, що до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.
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BIGor
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Додано: Нед 11 вер, 2022 12:45
BIGor написав: Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Я так розумію тіло кредиту за пару років перетвориться в ціну бв ланоса.
Ще і вікно для спекулів лишили
Зазначається, що до участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.
За пару років не перетвориться, а поки роками чекати того знецінення, все ж таки треба платити.
Та що там лишили, ну хтось зможе ще одну квартиру придбати, не кілька ж, нічого страшного тут не бачу на фоні того, що пройдуть по вимогам дуже небагато.
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Faceless
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:08
любая ипотека в нашей стране можно брать, когда не хватает на приобретения жилья не больше 25% и сможешь их погасить максимум до 5 лет.
за 20 лет у нас 20 раз поменяются условия даже имея договор на руках.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:11
Игорь Алексеевич написав:любая ипотека в нашей стране можно брать, когда не хватает на приобретения жилья не больше 25% и сможешь их погасить максимум до 5 лет.
за 20 лет у нас 20 раз поменяются условия даже имея договор на руках.
Це суто ваша суб'єктивна думка
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:02
Успіх написав: Faceless написав:
То ж варто лише в тому разі, якщо в принципі здатні потягнути платежі без цієї компенсації
Ну, не всі ж фінансово грамотні))
Але, думаю що після війни/нашої перемоги - багато військових і родичі загиблих військових таки спробують встрягати в цю іпотеку🤔
це солдке слово халява будоражить успішних долярчиків, а ще ж можна всякі бедвабе і мемеме
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