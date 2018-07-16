Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 08:42
Re: Програма "Доступна іпотека"
Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.
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