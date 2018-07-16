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Програма "Доступна іпотека"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 08:42
Faceless написав:
Пам'ятаю, шахраювали з банком.
А тут не валютна, а гривня. І умови геть не такі, як ви пишете. Тож ваш шахрайський досвід ні до чого
Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 10:11
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
Пам'ятаю, шахраювали з банком.
А тут не валютна, а гривня. І умови геть не такі, як ви пишете. Тож ваш шахрайський досвід ні до чого
Советую перед тем как брать раз 100 перечитать договор и желательно не пожалеть 100грн, что бы 101 раз прочитал хороший юрист, который работает в судах сейчас по проблемам ипотеки.
Дякую за вашу турботу, але мені ваші поради непотрібні
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