На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання Wiadomości.
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Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:25
Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
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Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:25
"Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14 – якщо був інвестиційний прибуток (продажа мінус купівля) від ОВДП, то потрібно подавати декларацію." Обязательная подача декларации лично меня и останавливает от покупки.
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