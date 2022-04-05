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Захід закликають ввести повне
енергетичне ембарго проти рф

Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:25

Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф

Пропонуємо до обговорення:
На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання Wiadomości.

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Захід закликають ввести повне енергетичне ембарго проти рф
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"Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14 – якщо був інвестиційний прибуток (продажа мінус купівля) від ОВДП, то потрібно подавати декларацію." Обязательная подача декларации лично меня и останавливает от покупки.
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