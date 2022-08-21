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Що потрібно знати при здійсненні
розрахунків за кордоном

Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 08:39

Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на зняття коштів з рахунків за кордоном.

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Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 08:39

Державники, ввімкніть будь ласка SWIFT на передачу "до 100тис. грн.", бо вийшло що під санкції потрапив народ України, а не рф.
svk_neo
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