Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на зняття коштів з рахунків за кордоном.
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Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
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Додано: Нед 21 сер, 2022 08:39
Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
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Що потрібно знати при здійсненні розрахунків за кордоном
Додано: Нед 21 сер, 2022 08:39
Державники, ввімкніть будь ласка SWIFT на передачу "до 100тис. грн.", бо вийшло що під санкції потрапив народ України, а не рф.
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