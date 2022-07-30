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Українці, які втратили роботу,
зможуть зберегти пенсію:...

Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 18:56

Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують ввести новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 18:56

Странное что-то затеяли. При чём тут страховой стаж задним числом, если человек только "потерял работу перед пенсией", т.е. и планировал выходить на пенсию не сейчас, а потом, когда стаж наберётся? А просто платить страховые взносы за текущее время и сейчас можно. Как минимум, через ФЛП 3 группы (нет дохода - будет только ЕСВ). Но, вроде, можно было и без ФЛП. Причём, в отличие от покупки стажа задним числом, тогда цена обычная, а не удвоенная.
moveton
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