В Україні планують ввести новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.
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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме
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Додано: Нед 21 сер, 2022 18:56
Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію:...
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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме
Додано: Нед 21 сер, 2022 18:56
Странное что-то затеяли. При чём тут страховой стаж задним числом, если человек только "потерял работу перед пенсией", т.е. и планировал выходить на пенсию не сейчас, а потом, когда стаж наберётся? А просто платить страховые взносы за текущее время и сейчас можно. Как минимум, через ФЛП 3 группы (нет дохода - будет только ЕСВ). Но, вроде, можно было и без ФЛП. Причём, в отличие от покупки стажа задним числом, тогда цена обычная, а не удвоенная.
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