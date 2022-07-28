Найбільший мобільний оператор України «Київстар» придбав контрольну частку у найбільшій медичній інформаційні системі Helsi.
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«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн
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Додано: Пон 22 сер, 2022 09:40
«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...
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«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн
Додано: Пон 22 сер, 2022 09:42
Re: «Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...
Тепер КС продасть персональні дані з хелсі
Додано: Пон 22 сер, 2022 09:43
Re: «Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...
Ні, але приватні структури повині нести кримінальну відповідальність за злив перс.даних
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