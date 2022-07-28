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«Київстар» купив медичний
сервіс Helsi. До війни він...

«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 09:40

«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший мобільний оператор України «Київстар» придбав контрольну частку у найбільшій медичній інформаційні системі Helsi.

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«Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він оцінювався в $30-40 млн
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 09:40

а разве эта система не должна быть государственной???
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 09:42

Re: «Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...

Тепер КС продасть персональні дані з хелсі
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 09:43

Re: «Київстар» купив медичний сервіс Helsi. До війни він...

azon написав:а разве эта система не должна быть государственной???
Ні, але приватні структури повині нести кримінальну відповідальність за злив перс.даних
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