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Низькі зарплати у воєнний
час можуть не вплинути...

Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:57

Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути...

Пропонуємо до обговорення:
Поки частина українців може недорахуватись страхового стажу за воєнний час, цей період можна буде виключити з підрахунків суми пенсії добровільно.

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Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт
R2
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