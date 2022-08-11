Поки частина українців може недорахуватись страхового стажу за воєнний час, цей період можна буде виключити з підрахунків суми пенсії добровільно.
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Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт
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Додано: Сер 24 сер, 2022 07:57
Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути...
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Дивися повний текст
Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт
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